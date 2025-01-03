快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

勤誠目標價 高盛喊325元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

勤誠（8210）因為美系客戶去年第4季將訂單從H200伺服器轉換成B200伺服器，帶動風扇、滑軌、連接器等零組件的使用規格提高，去年11月至12月產能滿載，高盛指出，因此給予「買進」評等，目標價325元。

AWS預計今年底出貨GB200 MGX整櫃標準品，其餘終端客戶陸續出貨客製化的NPI機種，且預期美國廠2025年上半年建置完成後有助勤誠增加歐美客戶訂單需求，勤誠在GB200機殼市占率約20~25%。

此外，目前產能已接近滿載，馬來西亞將建廠，預計2026年完工，2025年6月美國NC打樣廠將啟動，樹林廠也擴大規模。

高盛指出，除GPU AI伺服器外，勤誠為主要客戶提供的ASIC AI伺服器機殼在2024年處於低配置，但勤誠主要提供客製化和標準化產品，擁有多種內部設計模具，加上過去累積的客戶關係，並於馬來西亞和美國擴大產能，更好滿足客戶在地緣政治緊張下對生產基地多樣化需求，預估今年市場占有率有上升空間。

高盛預估，勤誠去年第4季營收季減11%。然儘管農曆新年期間工作天數較少，考慮到下一代人工智慧伺服器產能提升，預期今年第1季營收仍會持續成長。

延伸閱讀

華碩目標價 高盛喊到825元

高盛2025美國經濟大預測：利率和通膨降更多、就業強勁

台股2024預測王出爐！ 最準雙外資「3+3優勢」解析2025明燈

因應川普交易3.0版 Fed準備鷹式降息

相關新聞

友達秀車用運算方案

友達（2409）宣布將參加CES 2025，與子公司BHTC展示友達智慧座艙產品Smart Cockpit 2025，以...

勤誠目標價 高盛喊325元

勤誠（8210）因為美系客戶去年第4季將訂單從H200伺服器轉換成B200伺服器，帶動風扇、滑軌、連接器等零組件的使用規...

天鈺、偉詮電 同步增長

IC設計廠天鈺（4961）與偉詮電於昨（3）日公布去年12月營收，天鈺小幅月增帶動去年業績成長逾一成，終結連兩年衰退局面...

南電去年第4季合併營收季減14% 力拚回溫

PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公布去年12月業績，呈現小幅月增，去年第4季營收季減逾一成，全年業績年減逾二成。

明泰12月業績躍升73%

網通廠明泰（3380）旗下子公司仲琦、互動12月營收暴衝，明泰月增近73%，仲琦月增97.5%，互動則月增138.7%，...

力特12月營收月增7% 拉貨潮助攻

偏光片大廠力特（3051）昨（3）日公布去年12月營收2.09億元，月增7.4%、年增69.4%，為2022年10月以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。