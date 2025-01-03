勤誠目標價 高盛喊325元
勤誠（8210）因為美系客戶去年第4季將訂單從H200伺服器轉換成B200伺服器，帶動風扇、滑軌、連接器等零組件的使用規格提高，去年11月至12月產能滿載，高盛指出，因此給予「買進」評等，目標價325元。
AWS預計今年底出貨GB200 MGX整櫃標準品，其餘終端客戶陸續出貨客製化的NPI機種，且預期美國廠2025年上半年建置完成後有助勤誠增加歐美客戶訂單需求，勤誠在GB200機殼市占率約20~25%。
此外，目前產能已接近滿載，馬來西亞將建廠，預計2026年完工，2025年6月美國NC打樣廠將啟動，樹林廠也擴大規模。
高盛指出，除GPU AI伺服器外，勤誠為主要客戶提供的ASIC AI伺服器機殼在2024年處於低配置，但勤誠主要提供客製化和標準化產品，擁有多種內部設計模具，加上過去累積的客戶關係，並於馬來西亞和美國擴大產能，更好滿足客戶在地緣政治緊張下對生產基地多樣化需求，預估今年市場占有率有上升空間。
高盛預估，勤誠去年第4季營收季減11%。然儘管農曆新年期間工作天數較少，考慮到下一代人工智慧伺服器產能提升，預期今年第1季營收仍會持續成長。
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