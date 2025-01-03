力特12月營收月增7% 拉貨潮助攻

偏光片大廠力特（3051）昨（3）日公布去年12月營收2.09億元，月增7.4%、年增69.4%，為2022年10月以來新高，力特受惠中國大陸政府振興經濟、刺激消費，推出一連串家電及汽車舊換新的補助方案，另外也有客戶擔心美國祭出新關稅政策，年底提前拉貨備庫存挹注。

力特去年第4季營收5.78億元，季增16.5%，為八季來高點，外界預期，營收衝高加上新台幣走貶，業外匯兌加分，力特上季獲利有望攀全年最高，全年每股純益（EPS）將有逾2元水準。力特去年全年營收18.87億元，年減5.8%，昨天股價收平盤32.45元。

力特累計去年前三季稅後純益2.37億元，年增1.39倍，每股純益1.41元，超越前年全年。公司近年獲利穩定，力特日前表示，2024年股利維持高股息政策。

力特去年下半年來受惠陸車載需求回溫，營收明顯回溫，目前營收逾八成來自車載應用，因此獲利表現與車市呈現正相關，至於其他兩成包括工控及太陽眼鏡等，受面板景氣波動影響降低。

力特主攻中小型偏光片，以車用產品為主，在偏光片族群中毛利率表現相對較佳，去年前三季平均毛利率達35.68%，稱冠偏光片族群。

力特近年大幅降低殺價激烈的電視及監視器面板接單，力保毛利率，轉戰布局車載逐步展現成效。由於車載偏光片因耐候需求，技術門檻更高，毛利率較消費性電子產品佳，拉升獲利，力特主要透過面板廠出貨終端車廠，以大陸能源車為主力。

由於偏光片上游高度依賴日本原料，占整體成本結構七成，去年以來日圓對美元匯率持續走貶，有助於降低成本，惟日本上游原料因應匯率走貶，亦有調漲價格，後續效應仍待觀察。