南電去年第4季合併營收季減14% 力拚回溫

PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公布去年12月業績，呈現小幅月增，去年第4季營收季減逾一成，全年業績年減逾二成。

南電期盼2025年業績較去年成長，目標是年增雙位數百分比。

南電去年12月合併營收為26.77億元，月增3.8％，大致持平去年同期，終止連四個月業績下滑局面。

去年第4季合併營收為78.7億元，季減14.3％、年減15.4％，累計去年全年合併營收為322.83億元，年減23.5％，業績連兩年明顯衰退。

南電日前在法說會中表示，今年首季營運將是季增或季減仍有未知數，但應會優於去年首季表現。

南電也提到，近期接單情況回溫，產能利用率提升，研發聚焦將會於高價值產品。