明泰12月業績躍升73%

網通廠明泰（3380）旗下子公司仲琦、互動12月營收暴衝，明泰月增近73%，仲琦月增97.5%，互動則月增138.7%，明泰營收也受惠於子公司第4季系統整合（SI）旺季。法人表示，明泰集團布局新智慧門鈴與IP-Cam、資料中心用交換器、DOCSIS 4.0 Cable Modem，搶進印度市場，可望推升2025年營運表現。

網通廠明泰2024年12月營收24.44億元，月增近73%，年減23.8%，第4季營收56.24億元，季增13.4%，年減20.9%，累計2024年全年營收214.44億元，年減24.2%。

明泰集團旗下仲琦2024年12月營收11.6億元，月增97.5%，年增8.4%，第4季營收25.78億元，季增31.5%，累計全年營收90.88億元，年減3.4%。互動2024年12月營收5.26億元，月增138.7%，年增11.3%，第4季營收8.79億元，季增52.34%，累計2024年營收25.31億元，年增12.9%，創歷史新高。

明泰主產品為交換器、無線網通設備、5G FWA，仲琦則主打有線電視纜線數據機，互動則為系統整合業者，聚焦通訊網路、5G創新應用、資訊雲端、數位媒體等相關之解決方案。

每年Q4都是互動系統整合產業的傳統旺季，明泰表示，第4季為系統整合傳統旺季，合併子公司後營收成長。

日前法人看好，明泰受惠交換器出現急單回補庫存，北美有線電視多系統營運商（MSO）升級拉貨，可望推升第4季營運表現。

明泰搶進印度電信市場，市場盛傳明泰拿下印度最大電信業者Reliance Jio訂單，市場關注明泰印度訂單出貨進度，可望推升營運成長。

明泰表示，印度市場主要是室內路由器及網路中繼接取產品，在孟買設立印度子公司，就近委由當地EMS廠生產，後續視印度市場訂單狀況，評估建廠可能性。

法人表示，展望2025年，明泰新產品搶進印度市場，並開始拉貨，北美400G資料中心用交換器可望增溫，加上WiFi 7開始出貨，挹注2025年營運表現。