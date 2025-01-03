AES 2024年營收微增 樂觀2025年

鋰電池模組廠AES-KY（6781）昨（3）日公布2024年12月營收11.87億元，年增38.68%，月增12.9%，為2022年10月以來新高。2024年全年營收100.36億元，年增0.05%。

展望後市，AES總經理宋維哲表示，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，去年第4季開始樂觀，2025年LEV業務來到U型反彈右側，伺服器BBU持續增長，新業務2025年下半年將開始貢獻營收，審慎樂觀2025年營運。

AES過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，LEV業務走衰，整體業績下滑，逆風情況持續到2024年上半年。宋維哲表示，2024年下半年起LEV業務回升，2024年第4季需求比上季好。

宋維哲強調，「二輪車市場已來到U型反彈右側，只是反彈幅度多大、多快的差別。」好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，預期2025年拉貨動能將優於2024年。

針對BBU業務，宋維哲指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU/GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較2024年成長。