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明基材12月營收月減3.8% 拓醫療版圖

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布去年12月營收16.14億元，月減3.8%、年增32.8%。去年全年營收185.93億元，年增8.56%。面板市況低迷，偏光片價格下滑，但醫療產品需求支撐，推升去年全年營收維持正成長。明基材昨天股價收29.85元，下滑0.1元，外資法人反手賣超。

展望今年，明基材預期，2025年面板產業與今年相當，整體市場供需將視面板廠調控產能而定。明基材董事長陳建志看好醫療事業表現後市，去年第3季醫療營收占比達32％，較第2季27%上揚，前年醫療事業營收年增15%-20%，專業醫療事業擴大在國際主要醫療大廠訂單。

陳建志表示，顯示器事業將強化高值化產品占比，醫療事業將持續拓展不同國家市場市占率。

明基材為全球前五大偏光片大廠，偏光片是面板關鍵零組件之一，近年明基材積極朝醫療應用轉型，降低對單一產業依賴。近年在偏光片應用朝高值化發展，OLED面板及車用都是聚焦重點，車用偏光片已切入中國及北美車廠終端客戶，目前車用偏光片占比不到一成，未來將持續提升。

明基材累計去年前三季稅後純益1.54億元，年減59%，每股純益0.48元。

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