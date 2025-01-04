友達（2409）宣布將參加CES 2025，與子公司BHTC展示友達智慧座艙產品Smart Cockpit 2025，以Micro LED顯示效果、人性化操控和新的車用運算方案，提供全新的智慧座艙解決方案。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，智慧座艙、車內資訊娛樂系統蓬勃發展，未來車輛將整合資訊、娛樂、連結和安全性。友達以顯示技術結合BHTC的車用HMI解決方案，提供全方位的智慧移動服務。

Smart Cockpit 2025展示一系列車用Micro LED Display HMI解決方案，涵蓋天窗、車側窗、中控台和方向盤等，首創將Micro LED透明顯示器無縫拼接、導入至大面積的的「幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）」以及整合觸控、感測等多功能感受的「XR互動智慧窗（XR Interactive Window）」，揭示智慧座艙人機互動應用新面貌，凸顯Micro LED透明、大型化、可撓的優勢。