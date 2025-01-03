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天鈺、偉詮電 同步增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
天鈺董事長林永杰。 聯合報系資料照
天鈺董事長林永杰。 聯合報系資料照

IC設計廠天鈺（4961）與偉詮電於昨（3）日公布去年12月營收，天鈺小幅月增帶動去年業績成長逾一成，終結連兩年衰退局面。偉詮電去年12月營收則小幅月減，但全年業績增加高個位數百分比。

天鈺去年12月合併營收17.4億元，月增0.3％，年增43.9％，去年第4季合併營收為51.71億元，季減2.5％、年增37.2％，去年全年合併營收為192.24億元，年增18％。

天鈺營收結構除了中大尺寸顯示器應用驅動IC，還有行動裝置IC、電源管理IC、電子紙與電子貨架標籤IC等業務。

法人預期，本季工作天數相對較少，但本季營收有機會繳出不低於去年第4季的成績單。

偉詮電去年12月合併營收為2.71億元，月減4.5％，年增20.8％，去年第4季合併營收為8.36億元，季減1.3％、年增5.3％，累計去年全年合併營收為30.94億元，年增7.2％。

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