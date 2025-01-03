鮮活果汁營收／12月2.34億元 月增21.25％、年減14.49%

鮮活果汁-KY（1256）於3日公告12月合併營收為2.34億元，較11月成長21.25％，與2023年12月相較則減少14.49％；累計2024全年合併營收40.03億元，年減率13.53％。

鮮活12月合併營收2.34億元，月增率21.25％，2025年農曆春節將接近，集團少部分經銷商會適當備貨；惟因2024年中國大陸受到消費降級以及各產業內捲化經濟影響，形成新茶飲市場消費單價下滑之發展趨勢，影響公司整體的營收表現，使12月合併營收年減率14.49％，累計2024全年合併營收40.03億元，年減率13.53％。

鮮活表示，2024年前三季前三大客戶型態營收比重，分別為連鎖餐飲系統62.8％、經銷商客戶18.5％與直飲客戶13.9％，鮮活為中國大陸銷售水果類飲品原料的供應夥伴，且擁有以芒果、百香果為核心的生產基地-廣西廠，加上自動倉儲系統與全冷鏈運輸模式，為新茶飲行業提供水果類飲品原物料，且研發預包裝產品銷售，帶動直飲客戶2024年前三季營收比重從2023年同期增長10.5個百分點達13.9％。

展望2025年，鮮活將加強通路布局，重點發展連鎖餐飲系統與直飲客戶，且擴大預包裝產品銷售，憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座廠共配的優勢，並透過策略性布局與成本控制措施，有效降低價格壓力，保持營運穩健。鮮活將持續透過創新產品研發與市場多元化策略，為新茶飲產業注入更多活力，未來伺機布局海外市場，期以營運動能穩健發展為旨。