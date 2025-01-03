明泰營收／12月24.44億元、月增近73% 受惠互動 SI 旺季
網通廠明泰（3380）及旗下子公司互動12月營收暴衝，明泰月增近73%，互動則月增178.7%，明泰表示，營收明顯成長主要受惠於子公司第4季系統整合是傳統旺季，推升營收成長。
網通廠明泰2024年12月營收24.44億元，月增近73%，年減23.8%，第4季營收56.24億元，季增13.4%，累計2024年全年營收214.44億元，年減24.2%。
明泰集團旗下互動去年12月營收5.26億元，月增178.7%，年增11.3%，累計2024年營收25.31億元，年增12.9%。
日前法人就看好，明泰受惠交換器出現急單回補庫存，北美有線電視多系統營運商（MSO）升級拉貨，可望推升第4季營運表現。
日前明泰搶進印度電信市場，市場盛傳明泰拿下印度最大電信業者Reliance Jio訂單，不過目前明泰印度市場訂單尚未出貨，市場也關注明泰印度訂單開始出貨，可望推升營運成長。
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