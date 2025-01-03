快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

AES-KY去年12月營收拉尾盤 年增38%創26個月新高

中央社／ 台北3日電

電池模組AES-KY今天公布2024年12月營收新台幣11.87億元，年增38.68%，也比11月再增加12.9%，創下2022年10月以來、近26個月新高。

AES-KY去年全年營收100.36億元，較前年微增0.05%，成功守住正成長。

AES-KY前2年受電動自行車市場清理庫存，LEV（輕型電動車）電池模組出貨跟著受影響，公司營運陷入低潮；不過AES-KY總經理宋維哲在去年底法說會中預告，LEV最壞時間已過，加上AI伺服器帶動新的BBU（電池備援電力模組）需求，審慎樂觀看待2025年營運。

AES-KY去年底營運拉尾盤，11月營收10.51億元，睽違20個月後單月營收重新站回10億元大關，12月營收進一步衝高，去年第4季營收31.9億元，季增率高達34.8%，也比去年同期成長28.3%。

市場盛傳輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，擬將BBU從選配改列為標配，BBU題材熱炒，帶動AES-KY近期股價大漲，躋身千金股之列。

AES-KY 營收 電池模組

延伸閱讀

花旗：台積獲利旺到2026 預期輝達將擠下蘋果 躍最大客戶

輝達注資AI新創10億美元 成為相關領域新創公司重要支持者

就市論勢／低基期智慧機、車電 聚光

AI熱潮助攻 輝達市值大漲成2024年市值增幅王

相關新聞

遭放空小作文狙擊 致茂：就不實謠言採取法律行動

近期台股行情詭譎，不少個股遭「網路流傳未具名小作文」狙擊，3日又有小作文狙擊致茂（2360）點名掉單影響致茂股價大跌，對...

CES展即將到來 法人點一主題值得關注、四台廠有望受惠

美國消費性電子展（CES）將於 7 日正式登場，主題圍繞 AI、汽車科技與先進移動、數位健康等三大主題，法人表示，除上述...

華碩目標價 高盛喊到825元

華碩（2357）受惠AI PC後續出貨展望佳，加上新機推出，營收有望持續增溫，高盛表示，預期華碩2024年第4季及今年第...

鴻海、廣達獲利 里昂下修

里昂證券發布報告指出，短期內由於NVL機架生產曲線更長，可能因而下修人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器供應鏈預估...

志聖通過SEMI資安認證

志聖（2467）2025年開年即傳出捷報， 志聖昨（2）日宣布，1月成功通過SEMI E187認證，成為第一家達成此成就...

瑞祺電今年營運 看增雙位數

工業電腦大廠樺漢集團旗下瑞祺電（6416）搶攻AI主權雲商機，已打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，預計第3季量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。