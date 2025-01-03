CES展即將到來 法人點一主題值得關注、四台廠有望受惠

美國消費性電子展（CES）將於 7 日正式登場，主題圍繞 AI、汽車科技與先進移動、數位健康等三大主題，法人表示，除上述三大主題外，亦可關注新電競 GPU，其中華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）與雙鴻（3324）將有望受惠顯卡與電競筆電換機潮，營運進一步增溫。

法人預期， PC 品牌將推出價格更親民的 Copilot+ PC 新機，帶動今年 AI PC 滲透率突破 20%。另外，電競方面，NVIDIA（輝達）將發表數款 RTX50 系列 GPU，並推出搭載其最新 GPU 的筆電。此外，算力增強將推升熱設計功耗，GPU 散熱方案將升級至均價更高的均溫板 。而 AMD 亦將發表 RX9000 系列 GPU。預期新 GPU 與 3A 遊戲大作將加速 2025 年顯卡與電競筆電換機潮，有利顯卡品牌廠獲利。

另外，法人指出，此次展會也聚焦幾個 AI 應用熱門主題，包括穿戴式裝置、機器人與太空科技、未來智慧城市、全自動工廠、零售、智慧農業、智慧醫療與智慧家庭等將需要 AI 邊緣運算裝置輔助。

根據 IMARC 集團預估，2032 年全球邊緣 AI 市場規模將由 2023 年 154 億美元擴充至 709 億美元。Precedence Research 亦預估近10年全球邊緣 AI 市場潛在規模年複合成長21%。