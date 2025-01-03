機器人概念股大都跌了 漲停的只剩它一檔
機器人概念股3日大多漲多回檔，台灣精銳（4583）、上銀（2049）、鈞興-KY（4571）、羅昇（8374）、亞光（3019）、佳能（2374）等都下跌，但和椿（6215）卻逆勢大漲，股價攻上漲停板103元，突破百元大關，其他上漲的尚有時碩工業（4566）、聯策（6658）、和大（1536）、盟立（2464）等。
法人表示，機器人從機器手臂加入AI後，持續往協作機器人、人形機器人發展，需要更多氣動元件、線性滑軌等零組件，讓機器人得以做出更細膩的動作，而各產業也在自動化、關燈工廠的趨勢下，加速工業機器人開發。
根據研調機構IEK報告，目前是人型機器人萌芽階段，但將出現爆發性成長，2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元，且至2035年，將再增長四倍至1,071億元，長線發展空間巨大。
機器人概念股12月中開始瘋漲，不過近期開始漲多回檔，包括台灣精銳、上銀、鈞興-KY、羅昇、亞光、佳能等都下跌，但仍有部分個股上漲，其中和椿再刷波段新高，攻至漲停板103元，漲停排隊買單達8千張。
和椿從事代理機器人相關零組件，提供關鍵零組件整合服務，並自製自動化控制系統中的運動控制卡、多軸運動控制系統、機械手臂控制器，應用於各產業自動化生產設備。和椿科技新成立「機器人應用研發中心」，也發展auro solutions機器人自動化子品牌，積極整合相關協作機器人、AMR、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等產品的整合應用技術。
和椿11月營收0.85億元，年增168.27%，累計前11月營收14.63億元，年增率61.17%。第三季毛利率30.87%，連兩季成長，較去年同期微增，營益率也逐季走高，並較去年同期由虧轉盈，大增12.02個百分點，每股純益0.51元，累計前三季EPS 1.52元。
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