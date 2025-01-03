無人機飛高高 安集、攸泰科技漲停 還有這檔飆17年高

受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家的點名加持，加上政策概念股、烏俄戰爭、美中無人機大戰等題材，無人機概念股從2024年封關前一路熱燒到今年，3日股價持續高飛，安集（6477）、攸泰科技（6928）漲停鎖死，融程電（3416）大漲飆上2007年7月以來高點，邑錡（7402）、虎門科技（6791）、雷虎（8033）、漢翔（2634）也是上漲表現。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家都點名看好無人機的發展；賴清德總統在元旦新年談話中點名八產業， 無人機也在其中，讓無人機躋身政策概念股；加上烏俄戰爭、美中無人機大戰等題材，都讓無人機概念股持續在盤面上熱燒。

台積電董事長魏哲家強調，台灣在無人機可占據有利地位，在精密機械與軟體皆應儘量往此領域發展；黃仁勳點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產。

另外，美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，台廠無人機供應鏈有望受惠；賴清德總統在元旦談話中表示，要發揮半導體與AI優勢，點名無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控、生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等八產業，都要掌握前瞻技術。

台股開紅盤日雖是下跌，3日則是由權王台積電領軍反攻，指數開高，盤中上漲逾百點，多檔無人機概念股仍是盤面上亮點，安集跳空以漲停34元開出後鎖死，排隊買單逾萬張；攸泰科技開高後衝上漲停79.3元鎖死。

融程電以161.5元開高後一度衝達175.5元，逼近漲停176元， 創下2007年7月以來、逾17年的高點， 盤中漲幅逾8%；邑錡盤中上漲逾3%、雷虎盤中上漲逾2%，虎門科技及漢翔也是上漲；不過，去年最飆股世紀（5314）一度再寫下歷史新高價衝達820元，但盤中翻黑下跌逾8%。