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志聖通過SEMI資安認證

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

志聖（2467）2025年開年即傳出捷報， 志聖昨（2）日宣布，1月成功通過SEMI E187認證，成為第一家達成此成就的CoWoS設備供應商。此認證進一步呼應台積電對供應鏈資安的嚴格要求，展現志聖在技術與資安領域的積極作為。

SEMI E187是由國際半導體設備與材料產業協會（SEMI）制定一項針對資安的標準，旨在確保半導體製造設備的數據傳輸、儲存與運作的安全性。

該認證不僅加強供應鏈資安防護，也提升了企業在全球半導體市場中的競爭力。

志聖強調，以技術創新為核心，通過SEMI E187認證不僅彰顯公司資安的承諾，更展現支持台積電高端技術發展的能力，志聖將持續投資於資安與技術研發，與合作夥伴共同推動產業升級。

志聖的G2C聯盟夥伴均豪科技也在去年成為首批通過SEMI E187認證的公司之一。雙方的成功合作，不僅強化在高端製造領域的競爭力，也為半導體供應鏈樹立新的資安標竿。

通過此項認證後，志聖強調，持續優化現有設備資安性能的同時，積極開發符合最新標準的解決方案，以更高的資安保障滿足全球客戶需求。

志聖 資安

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