快訊

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

鴻海、廣達獲利 里昂下修

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
鴻海。 （路透）
鴻海。 （路透）

里昂證券發布報告指出，短期內由於NVL機架生產曲線更長，可能因而下修人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器供應鏈預估獲利，但長期趨勢不變。在台股中，里昂將鴻海（2317）目標價從250元降到230元，廣達從410元降到385元，但對鴻海及廣達都給予「優於大盤」評價。

里昂表示，雖然整體GB200機架生產計畫維持不變，但由於電纜傳輸供應大幅受限，因此將全年NVL機架預估出貨量從4萬台下修至2.5~3萬台。短期內，AI GPU伺服器供應鏈獲利需要重新評估，但AI資本支出結構趨勢仍然看好。

由於預估NVL機架出貨減少，里昂將鴻海2025年預估獲利下修5%，目標價從250元下調到230元；對廣達2025年預估獲利下修7%，以反映AI成長趨緩，目標價從410元下調到385元。

里昂分析，鴻海擁有垂直整合能力、液體冷卻產品及強大的資產負債表，有助在即將推出的GB200 AI伺服器機架解決方案中擴大市占。鴻海的零組件自製率愈來愈高，也可能有助於AI產品未來一年毛利率高於預期。

另外，AI及可折疊裝備可望驅動下一個消費升級周期，鴻海將大幅受惠。

里昂認為，廣達獲得美國雲端服務供應商（CSP）的訂單，因此是AI超級周期主要受益者。廣達擁有在高效能運算產品方面強大設計能力，又享有先發優勢，還將受惠於AI及先進駕駛輔助系統（ADAS）長期趨勢。

在AI資本支出方面，IDC預估，今年全球雲端服務支出估計將達8,050億美元，到2028年的支出更將倍增。其中AI支出將是主力，到2028年支出將達6,320億美元。

里昂指出，短期內特殊應用IC（ASIC）應該仍然是亮點，成長空間更大。到2028年，ASIC預估將占AI「秒浮點運算次數」（ FLOPS）總量的27%，高於2025年的13%。

AI 廣達 鴻海

延伸閱讀

廣達旺年會登場！搖滾天王來助陣、林百里親領萬人同樂

外資點將三族群熱起來 中美晶、鴻海等高盛按讚

鴻海（2317）被外資狂賣壞了嗎？ R爸：8月5日跌到161元回頭看是絕佳機會

鴻海加碼投資美國113億 累計8月以來逾200億元

相關新聞

華碩目標價 高盛喊到825元

華碩（2357）受惠AI PC後續出貨展望佳，加上新機推出，營收有望持續增溫，高盛表示，預期華碩2024年第4季及今年第...

鴻海、廣達獲利 里昂下修

里昂證券發布報告指出，短期內由於NVL機架生產曲線更長，可能因而下修人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器供應鏈預估...

志聖通過SEMI資安認證

志聖（2467）2025年開年即傳出捷報， 志聖昨（2）日宣布，1月成功通過SEMI E187認證，成為第一家達成此成就...

瑞祺電今年營運 看增雙位數

工業電腦大廠樺漢集團旗下瑞祺電（6416）搶攻AI主權雲商機，已打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，預計第3季量...

鴻海富智康CES展秀車用能量

鴻海（2317）昨（2）日宣布，旗下富智康（FIH）首度參加美國消費性電子展（CES 2025），將展出一系列車用電子解...

威剛董座親征CES展 聚焦三主題

記憶體模組廠威剛（3260）昨（2）日宣布，在董事長陳立白帶領下，將攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。