鴻海、廣達獲利 里昂下修

里昂證券發布報告指出，短期內由於NVL機架生產曲線更長，可能因而下修人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器供應鏈預估獲利，但長期趨勢不變。在台股中，里昂將鴻海（2317）目標價從250元降到230元，廣達從410元降到385元，但對鴻海及廣達都給予「優於大盤」評價。

里昂表示，雖然整體GB200機架生產計畫維持不變，但由於電纜傳輸供應大幅受限，因此將全年NVL機架預估出貨量從4萬台下修至2.5~3萬台。短期內，AI GPU伺服器供應鏈獲利需要重新評估，但AI資本支出結構趨勢仍然看好。

由於預估NVL機架出貨減少，里昂將鴻海2025年預估獲利下修5%，目標價從250元下調到230元；對廣達2025年預估獲利下修7%，以反映AI成長趨緩，目標價從410元下調到385元。

里昂分析，鴻海擁有垂直整合能力、液體冷卻產品及強大的資產負債表，有助在即將推出的GB200 AI伺服器機架解決方案中擴大市占。鴻海的零組件自製率愈來愈高，也可能有助於AI產品未來一年毛利率高於預期。

另外，AI及可折疊裝備可望驅動下一個消費升級周期，鴻海將大幅受惠。

里昂認為，廣達獲得美國雲端服務供應商（CSP）的訂單，因此是AI超級周期主要受益者。廣達擁有在高效能運算產品方面強大設計能力，又享有先發優勢，還將受惠於AI及先進駕駛輔助系統（ADAS）長期趨勢。

在AI資本支出方面，IDC預估，今年全球雲端服務支出估計將達8,050億美元，到2028年的支出更將倍增。其中AI支出將是主力，到2028年支出將達6,320億美元。

里昂指出，短期內特殊應用IC（ASIC）應該仍然是亮點，成長空間更大。到2028年，ASIC預估將占AI「秒浮點運算次數」（ FLOPS）總量的27%，高於2025年的13%。