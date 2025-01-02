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華碩目標價 高盛喊到825元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

華碩（2357）受惠AI PC後續出貨展望佳，加上新機推出，營收有望持續增溫，高盛表示，預期華碩2024年第4季及今年第1季營收分別較去年同期成長，因此重申「買進」評級，目標價825元。

高盛指出，華碩將於即將到來的CES展中推出全新Copilot+ PC機型，強調更輕巧的重量與32小時以上電池續航力，以滿足更廣泛的使用者群創作人、專業人士等；展望未來，受惠AI PC出貨量增加，以及新款Copilot+ PC上市加速採用，未來營運將持續看望。

另外，除Zenbook外，華碩也計劃在CES期間推出新的遊戲機種ROG Flow Z13 ，採用超微（AMD）全新處理器平台Ryzen AI Max+ 395，帶來更強效能。預期新AI PC產品的推出將加速今年的PC更換周期。

高盛表示，預估華碩去年第4季PC出貨量年成長將超過20%，但季成長率因季節性疲弱恐衰退。不過該公司AI PC滲透率在去年第3季達到中高個位數，預期在今年更強大處理器平台上，滲透率將不斷上升，整年筆電營收年成長率為15%。

華碩去年11月營收554.5億元，月增11%、年增28.5%。累計前11月營收達5,384.7億元、年增20.3%。去年第3季營收1,665.2億元，季增14.9%、年增23.3%，累計華碩去年前三季營收達4,331.3億元、年增19.6%。

營收 華碩

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