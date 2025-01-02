瑞祺電今年營運 看增雙位數

工業電腦大廠樺漢集團旗下瑞祺電（6416）搶攻AI主權雲商機，已打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，預計第3季量產，伴隨先前遞延的美國電信交換機訂單下半年開始量產，在兩大專案貢獻下，瑞祺電預估，今年營收、毛利率、營益率看俏。

瑞祺電原本預估，隨著美國電信交換機訂單將於去年下半年開始量產，有望推升2024年業績大幅成長，惟最終因客戶變更設計，導致出貨時程遞延，瑞祺電去年前11個月營收37.12億元，年增率僅0.85%，不如預期。

不過，遞延的電信交換機專案已預計於今年首季進行量產前最後驗證（DVT），第3季新品可望上市，進入量產階段，將成為瑞祺電今年主要成長動能。

此外，瑞祺電美系一線CSP主權雲網安專案也將於本季開始備料，預計第3季新品上市，瑞祺電除出貨硬體產品，也將搭配服務業務，成為今年另一大成長動能。

從區域表現來看，由於兩大專案都來自美國，瑞祺電看好今年美國市場成長率將最亮眼；中國大陸市場受到景氣不佳影響，保守看待2025年大陸市場表現。

在其他產品線部分，SD-WAN軟體定義廣域網路方面，瑞祺電具雲端功能安全存取服務邊緣（SASE）產品出貨持續成長，新增家用網安新應用市場，預計將於今年放量，多重無線產品則切入低軌衛星市場。

網路安全方面，瑞祺電新世代ADC高階高單價產品將陸續量產，估今年放量，OT產品線由晶圓製造擴展到封裝製程，並已收到2025年的訂單，開拓日本、印度、東南亞商機。

瑞祺電董事長朱復銓先前預估，2025年三大產品線皆會成長，第3季將看到明顯增幅，今年目標營收、毛利率、營業淨利率都將年增雙位數百分比，帶動每股純益高個位數成長。