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高盛：華碩CES展推AI PC新機 後續展望佳、目標價825元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

華碩（2357）受惠AI PC後續出貨展望佳，加上新機推出，營收有望持續增溫，高盛表示，預期華碩2024年第4季及今年第1季營收分別較去年同期成長，因此重申「買進」的評級，目標價825元。

高盛指出，華碩將於即將到來的CES展中推出全新Copilot+ PC機型，強調更輕巧的重量與32小時以上的電池續航力，以滿足更廣泛的使用者群創作人、專業人士等；展望未來，受惠於AI PC出貨量增加，以及新款Copilot PC上市加速採用，未來營運將持續看望。

另外，除Zenbook之外，華碩也計劃在CES期間推出新的遊戲機種ROG Flow Z13，採用AMD（超微）全新處理器平台Ryzen AI Max+ 395，帶來更強效能。預期新AI PC產品的推出將加速明年的PC更換周期。

高盛表示，預估華碩去年第4季PC出貨量年成長將超過20%，但季成長率因季節性疲弱恐衰退。不過該公司AI PC滲透率在去年第3季達到中高個位數，預期今年在更強大的處理器平台上，滲透率將不斷上升，整年筆記型電腦營收年成長率為15%。

AI 華碩

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