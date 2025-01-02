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中砂去年營收估創歷史新高 今年有望續刷新紀錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年累計前11月營收年增高個位數百分比，且已超過2023年全年營收。法人估計，該公司去年業績應有機會達陣70億元左右水準，創歷史新高，今年表現還有機會續增起碼高個位數百分比，再度刷新紀錄。

中砂去年累計前11個月合併營收為63.88億元，年增8.9％，累計前三季每股純益為5.48元。法人評估，該公司去年業績應可超過2022年歷史高點69.07億元。

在中砂的三大產品線包括鑽石碟、再生晶圓與傳統砂輪業務中，以鑽石碟業務的成長性最被看好。法人表示，中砂鑽石碟業務占其整體業績比重約三成以上，目前成長動能不墜，今年相關業績增幅上看二成。

至於再生晶圓業務方面，分為晶圓再生服務與測試晶圓，其中晶圓再生服務因為大客戶要擴大釋出委外訂單，外界預期，今年中砂有機會洽談漲價5％至10％左右。

中砂也著手擴充再生晶圓產能，從目前的30萬片，預計於今年下半將擴增到33萬片，以因應客戶端需求。

中砂 晶圓 營收

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