牧德營收／12月2.14億元、年增逾199% 半導體轉型成效顯著

牧德科技（3563）2日公布12月營收約2.14億元，月成長2.12%、年成長199.87%。公司提到，半導體布局轉型成效逐漸顯現，牧德科技於2024年第4季營收重回6億元大關。

牧德提到，儘管2024年全年營收較2023年減少12.97%，但轉型成效已開始顯現，11月的月營收突破2億元，並在 12月持續創下新高。

在季營收方面，牧德提到，的2024年第4季營收在經過10季的低迷後，再次突破6億元，較第3季成⾧了75.1%。

展望未來，牧德預估2025年營收及獲利將明顯成⾧、半導體相關設備營收佔公司營收比重可達15%到20%。

回顧2024全年，牧德提到，公司進行全方位轉型期，在營運策略構面：引進日月光集團（3711）布局先進封裝產品發展，同步投資鏵友益科技（6877）強化研發、製造，供應鏈及業務能量。

展望2025年起，牧德提到，半導體出貨比例將增⾧，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續正式出貨。除現有的設備，CoWoS及PLP外觀檢查機將於第1季開始認證，希望能於明年第3季開始出貨，其相關產品組合發展，將有助提升整體獲利能力。公司規劃於第1季前召開法人說明會，屆時充分說明營運展望。