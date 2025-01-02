毅嘉去年營收攀十年新高

毅嘉（2402）昨（1）日公告2024年12月營收7.92億元，月減7.7%、年增14.4%；累計全年營收95.29億元，年增11%，創十年來新高。

毅嘉指出，去年12月營收中，軟板整合元件產品營收為6.28億元，機構整合元件產品之營收為1.68億元，上月合併營收雖然受到年終盤點因素影響，但整體營收仍來到7.92億元，年增14.4%；累計去年第4季營收25.16億元，年增15%；去年全年合併營收95.29億元，年增11%，續創新高。

毅嘉指出，去年無論是消費性電子或者車用業務，訂單表現均比前年好，今年估計訂單也會相當不錯，預料這兩年的營收都會呈現雙位數成長。

毅嘉表示，因應客戶需求，將在大馬投資1億美元設新廠，並在當地建立全新生產基地，去年已動工，興建進度順利，設廠主因除因應客戶需要，主要是分散產能風險，開闢第三地生產基地，讓營運更彈性。

毅嘉指出，雖然馬來西亞的人事成本比泰國高一成左右，但目前泰國已經湧入太多科技廠商，未來很可能出現缺水、缺電、缺工的問題；反觀馬來西亞則沒有三缺的問題，而且政府對於重大建設都按部就班，對外資企業也友善，加上當地約有40%的華人，因此溝通上也沒有阻礙，相當適合作為第三地生產基地。

毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，而位於馬來西亞的吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標五年後，大馬廠區將會占毅嘉總產能約35%，貢獻年營業額40至50億元。此外，毅嘉近期開始切入散熱與車用模組等新事業。毅嘉指出，新事業目的是希望公司能延伸更多業務觸角，並持續強化創新能力，估計很快就能開始貢獻顯著業績。

毅嘉客戶主要來自汽車、消費性電子和光通訊等產業。公司在車用市場營收占比達66%，隨汽車智慧化及自動化趨勢，車用電子需求預期將逐年攀升，品牌客戶以歐美為主，去年因汽車觸控面板滲透率提高與車面板使用量提升而成長。

展望未來，毅嘉認為，汽車產業朝智慧化及電動化發展，全球車用市場對車用電子產品需求仍強勁，公司今年營運將可望隨著汽車智慧化與電動化趨勢攀高。