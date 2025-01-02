快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

矽創推新品 業績上衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠矽創（8016）去年累計前11月營收162.59億元，年增6.6%，法人預期，在多項新產品推出效應加持下，去年業績有機會雙位數增長，達歷史次高。

矽創累計去年前三季歸屬母公司業主淨利14.28億元，與前年同期持平，每股純益11.92元。

法人表示，矽創今年將有多項新產品推出，尤其該公司有零電容技術在手，已經在消費性電子、穿戴裝置、功能性手機等領域布局多年，如今預計要開始切入TFT應用智慧手機的驅動與觸控整合IC（TDDI）產品線，預計可推出成本極具競爭力的產品，對該公司今年營運有所挹注。

同時，法人評估，客戶端應用矽創上述TDDI產品的白牌手機產品，預計應可在本季末就進入市場。

至於矽創子公司昇佳方面，法人認為，本季仍處於淡季效應，3月開始會逐漸升溫。

另外，矽創還有另一子公司力領，日前才剛上櫃掛牌，主攻車用相關產品線，去年前三季車用晶片的業績比重已近85％。基於車用市場的穩定特性，該公司期盼每年能有一成多的穩健成長，毛利率也能維持穩定。

智慧手機 毛利率 矽創

延伸閱讀

紅鏈大併購 尬台系組裝廠…立訊較勁鴻海、和碩等業者

主流族群市值大躍進 半導體三雄+13兆…營運衝

00919換股引熱議！網看好明年配息率籲：長期持有繼續買進

三星傳降手機產量目標

相關新聞

毅嘉去年營收攀十年新高

毅嘉昨（1）日公告2024年12月營收7.92億元，月減7.7%、年增14.4%；累計全年營收95.29億元，年增11%...

研華獲利將重回高峰

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美訂單轉強，邊緣運算AI需求暢旺，可望擺脫2024年陰霾，法人預估，研華2025年每股...

矽創推新品 業績上衝

驅動IC廠矽創（8016）去年累計前11月營收162.59億元，年增6.6%，法人預期，在多項新產品推出效應加持下，去年...

中磊、啟碁、智易前進 CES 展

電信寬頻網通設備業者中磊（5388）、啟碁、智易、合勤科技、亞旭、展達今年將前進全球最大消費性電子展CES 2025，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。