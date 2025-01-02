矽創推新品 業績上衝
驅動IC廠矽創（8016）去年累計前11月營收162.59億元，年增6.6%，法人預期，在多項新產品推出效應加持下，去年業績有機會雙位數增長，達歷史次高。
矽創累計去年前三季歸屬母公司業主淨利14.28億元，與前年同期持平，每股純益11.92元。
法人表示，矽創今年將有多項新產品推出，尤其該公司有零電容技術在手，已經在消費性電子、穿戴裝置、功能性手機等領域布局多年，如今預計要開始切入TFT應用智慧手機的驅動與觸控整合IC（TDDI）產品線，預計可推出成本極具競爭力的產品，對該公司今年營運有所挹注。
同時，法人評估，客戶端應用矽創上述TDDI產品的白牌手機產品，預計應可在本季末就進入市場。
至於矽創子公司昇佳方面，法人認為，本季仍處於淡季效應，3月開始會逐漸升溫。
另外，矽創還有另一子公司力領，日前才剛上櫃掛牌，主攻車用相關產品線，去年前三季車用晶片的業績比重已近85％。基於車用市場的穩定特性，該公司期盼每年能有一成多的穩健成長，毛利率也能維持穩定。
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