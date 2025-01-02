工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美訂單轉強，邊緣運算AI需求暢旺，可望擺脫2024年陰霾，法人預估，研華2025年每股稅後純益（EPS）可望超過12元，回到2023年的高檔水準。

法人表示，研華2024年北美市場（占營收比重約30%）需求較差，主要受到高利率環境影響，及美國總統大選不確定性影響，使得客戶下單保守，隨著川普即將上台，對2025年展望轉趨樂觀，研華從2023年累計至今贏得客戶訂單達7億美元，其中，逾五成來自新客人與新訂單，主要是醫療、交通與半導體領域，預期2025年開始出貨，支應未來三年的成長。

在邊緣AI方面，研華已推出至少十款相關板卡與系統產品，並與多家廠商合作，應用在醫療、交通、農業、工廠自動化的機器視覺、AMR與QSR等，法人估計，邊緣AI貢獻研華2024年營收約4%，2025與2026年將提升到10%與20%，即未來兩年可望倍數成長。

研華董事長劉克振之前指出，未來十年將是邊緣運算與人工智慧（AI）技術深入各產業應用的黃金期，將帶給研華機會。因應市場趨勢，該公司將聚焦邊緣智能系統、智慧製造等五大領域，部署邊緣運算與AI商機。

劉克振表示，目前AI雲端伺服器為電子五哥擅長領域，客戶是雲端大廠，研華並未介入，研華將專注在邊緣產業應用及邊緣到端點功能運算，預估未來十年相關邊緣AI全球市場估達5,100億美元，呈現高倍數成長。