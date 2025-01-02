中磊、啟碁、智易前進 CES 展

電信寬頻網通設備業者中磊（5388）、啟碁、智易、合勤科技、亞旭、展達今年將前進全球最大消費性電子展CES 2025，強打5G、AI等各種創新解決方案，中磊由總經理暨技術長林斌領軍，展達總經理陳秋龍也將出席。

CES將於1月7日至10日舉行，業界關注AI伺服器、AI PC、智慧眼鏡、WiFi 7等新技術。

中磊表示，今年由總經理暨技術長林斌領軍，擴大展出包括智慧物聯網、下世代超寬頻，及影音串流娛樂等解決方案。合勤科技則主打Wi-Fi 7、Wi-Fi 6／6E、Easy Mesh、5G FWA、XGS-PON ONT和交換器。

華碩旗下亞旭電腦前進CES 2025，強打5G專網解決方案，此外，推出Wi-Fi 7高速連網應用解決方案、XGSPON等。展達總經理陳秋龍也將出席CES與客戶交流，展達客戶將展出雙方合作產品。