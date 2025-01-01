毅嘉營收／去年12月7.92億元 月減7.7%

毅嘉（2402）1日公告去年12月營收7.92億元，月減7.7%、年增14.4%，累計去年度營收95.29億元，年增11%，業績表現穩健。

毅嘉指出，去年12月營收中，軟板整合元件產品之營收為6.28億元，機構整合元件產品之營收為1.68億元。

毅嘉指出，12月合併營收雖然受到年終盤點因素影響，但整體營收仍來到7.92億元，較去年同期增加達14%，累積去年第4季度營收為25.16億元，

也較去年同期增加15%，而去年度全年合併營收95.29億元，年增11%，續創新高。

展望未來，毅嘉指出，汽車產業朝智慧化及電動化發展，全球車用市場對於車用電子產品的需求仍然強勁，公司今年的營運將可望持續隨著汽車智慧化與電動化的趨勢攀高。