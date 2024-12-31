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敦陽科2024年前11月每股盈餘8.3元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

敦陽科（2480）昨（31）日公告，去年11月自結營業淨利6,174萬元，累計前11月營業淨利8.09億元，自結去年11月稅前盈餘6,253萬元，累計前11月稅前盈餘8.82億元，依股本10.63元計算，每股盈餘約8.3元。

敦陽科持續看好資安、AI及雲端等業務成長動能，尤其感受到企業對AI應用的需求日益升溫。敦陽科表示，AI趨勢不可逆，看好客戶對NVIDIA AI Foundry服務需求，未來將持續以訂閱模式，協助客戶導入AI。

敦陽科去年第3季稅後純益1.82億元，下探八季低點，季減9.44%，年減1.09%，每股稅後純益1.71元；累計前三季稅後純益5.88億元，年增0.34%，每股純益5.53元。

敦陽科表示，針對巨量資料分析、GenAI、深度學習等應用，公司提出適用於產業的解決方案，包含顧問、平台、分析工具（自動建模）及結合專屬領域AI軟體廠商之協同服務等。

AI 巨量資料

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