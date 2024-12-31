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技術領頭羊 高盛喊買大立光

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

大立光（3008）受惠蘋果手機未來將持續導入AI的換機潮效應，加上大陸鏡頭模組業者傳爆雷，多家手機廠訂單有望出現轉單效應，激勵大立光昨（31）日股價逆勢收高。高盛最新報告表示，預期明年智慧型手機的外型改變可能會帶來更薄的鏡頭，大立光作為技術領導者有望受惠，給予「買進」的評等，目標價3,485元。

高盛認為今年第1季將有更多新機種推出，外形尺寸變化可支持終端市場需求，更有利於技術領導者。

法人認為，相機規格仍是消費者購買決定重點，這將驅使產品組合轉向高階，有望帶動大立光的毛利率提高，將從去年的50.1%逐步回升至2027年的53.4%。大立光目前預估2025年本益比為12倍，低於其19倍的交易平均值，也低於蘋果供應鏈同業，因此看好其後續表現。

大立光 智慧型手機 蘋果供應鏈

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