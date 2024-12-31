艾訊衝刺邊緣AI業績

工業電腦廠艾訊（3088）衝刺AI業務，旗下邊緣運算AI系統「AIE100」與「AIE110」即將支援輝達（NVIDIA）最新發布的Jetson Orin Nano Super，除了性能提升外，應用面也擴大到包括本地AI聊天機器人、即時電腦視覺以及先進的機器人技術。市場看好，可望擴大艾訊邊緣AI業務業績。

艾訊表示，輝達推出Jetson Orin Nano Super，顯著提升邊緣端生成式AI運算效能，並提高1.7倍生成式AI推理效能，將記憶體頻寬提升至每秒102GB，達67 TOPS算力。

艾訊指出，該公司基於輝達Jetson Orin Nano與Orin NX平台構建的AIE100與AIE110系列，將支援更強大的Super功能，讓AIE系列邊緣AI系統更能為智慧城市、工業自動化、機器人技術及AIoT等各種邊緣應用提供高效能運算。

展望2025年營運，艾訊預期自動化、智慧交通、智慧零售及網通業務皆會成長，醫療展望則較保守，內部以2025年營收年增雙位數百分比為目標。