攸泰2025年營收估增雙位數
大眾控旗下攸泰科技（6928）強攻低軌衛星商機，預計衛星相關業務2025年仍將維持高成長態勢，且在海事應用復甦下，2025年整體營運有望重回成長軌道，全年營收有望年增雙位數百分比。
攸泰針對低軌衛星（LEO）、中軌道衛星（MEO）、陸地同步軌道衛星（GEO）三個不同的衛星市場，皆採取「少量多樣」的客製化產品策略，並以出口為主，同步發展在地市場。
悠泰表示，針對地面通訊及國防通訊市場需求，該公司提供相關衛星通訊解決方案，透過移動式閘道器，將衛星網路，地面手機網路，以及無線網路整合，搭配VoIP手持裝置，讓用戶可在任何地方撥打和接聽語音電話、發送和接收短信及使用互聯網。
海事領域方面，攸泰的GMDSS產品可提供遇險船舶重要通信服務，包括發送和接收遇險警報、以及協調救援醫療等行動服務。同時預計於美國市場提供衛星直連訂閱服務、地面設施託管服務，並與各國商業夥伴採取合作聯盟方式，加速擴張全球市場版圖。
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