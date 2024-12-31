震旦行強攻3D科技應用

震旦行（2373）昨（31）日宣布，集團旗下通業技研推出「跨領域設計3D解決方案」，透過3D列印和3D掃描技術，強攻3D科技應用商機。

震旦行指出，根據調研機構Grand View Research,Inc.最新報告，到2030年全球塑料型3D市場規模預計將達到43.9億美元，2024年至2030年複合年成長率為24.2%，主要應用於研發、原型製作和製造，其中以原型製作居多，以展示3D列印成品的外觀，商機龐大。

震旦行指出，通業技研代理的Stratasys全彩3D列印設備，憑藉高精度、多材料同步噴印、Voxel Print體素列印創極致紋理、經Pantone驗證機種，讓設計師藉由色號做溝通，再結合GrabCAD強大的軟體整合能力，輕鬆讀取KeyShot軟體所編輯的CMF模型，全彩輸出超擬真原型，並將此技術廣泛應用在化妝品、商業包裝和動畫領域。

在3D掃描技術上，隨著手持掃描儀彩色捕獲技術進步和多鏡頭與拍照建模技術興起，也被用於視覺傳達、多媒體和互動設計等領域，甚至有服飾品牌利用3D掃描技術，進行虛擬試穿和創建虛擬衣物和配件，以提高虛擬人物的真實感。

震旦行指出，近年大專院校推動「跨領域學程」，透過不同領域的知識和技能，結合3D列印和3D掃描技術，體現跨域學程的多元化和創新，通業技研的「跨領域設計3D解決方案」，期望藉由科技跨界應用，融合多元領域，協助培力學生3D整合能力，運用至所學領域，開啟多元設計與材質應用新商機。