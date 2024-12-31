常珵海外布局 開花結果

網通廠常珵（8097）近年積極布局電信新客戶，2025年可望開花結果，逐步貢獻營收，新產品氫能源也持續按照進度驗證中。法人看好，常珵受惠電信光纖新客戶加入，2025年業績有望成長五成。

常珵主要產品包含VDSL、GPON、機上盒、LTE路由器、無線路由器、IT基礎建設、AIoT等，公司表示，2020年起從代工切入電信直供市場，成功打入拉丁美洲最大的電信業者，近期積極擴大客戶與產品線，從單一產品項跨到多產品項。

常珵並強化布局墨西哥、巴西、東南亞、東歐及土耳其等市場，同時搶攻中國大陸、西歐、北美、印度、日本及韓國等主要市場客戶。

至於新產品氫能源布局，常珵表示，按原計畫進度，積極驗證中。常珵認為，固態氫適於備用電力，與台電供電搭配使用，目前台電尖峰用電每度電約8元，離峰約2元，未來尖峰可以採用氫能源，離峰用台電供電。

常珵並規劃進軍加氫站、不斷電備用電池系統、大型船舶及卡車等交通工具，以及半導體產業工廠等四大應用場域。常珵昨天股價跌1.5元、收86.6元。

常珵2024年前11月營收為2.21億元，年減1.8%。