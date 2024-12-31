詩肯、特力營收站高崗

華人農曆年將至，家具汰舊換新的熱潮啟動，詩肯（6195）與特力皆表示，近期市場需求逐步升溫，預期12月營收與2025年1月營收皆將來到高檔。同屬居家通路的振宇五金亦受惠歲末修繕需求，業績看升。

詩肯指出，隨著農曆年前家具汰舊換新需求啟動，這波消費潮預計可延續至1月中旬，對業績貢獻顯著。年底雖然有高基期因素在，但看好台灣消費力，全年營收較去年成長應無問題，而轉投資新加坡NOVA在調整期過後，明年也可望漸入佳境。

特力也表示，儘管外部經濟環境仍具挑戰，年底傢俱汰換需求的剛性動能，為業績提供有力支撐。同時，消費者對居家環境和生活品質的要求不斷提升，特力零售事業體已積極調整商品組合，並持續優化服務體驗，強化實體店面優勢。除了零售，特力的貿易事業亦受惠於歐美零售業者的庫存壓力去化逐步完成，貿易成長動能呈現穩中透強。