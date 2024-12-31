台船新案12月31日舉行開工

台船（2208）針對國家海洋研究院委託建造100噸級與300噸級共兩艘海洋基礎資料調查船，昨（31）日舉行開工典禮，總造價約6.6億元，預計2027年底交付。台船將可隨建造工程進度推進為營運成長增新動能。

兩艘海洋基礎資料調查船的開工典禮是在台船高雄廠區舉行，由台船董事長黃正弘及國家海洋研究院長陳建宏共同主持，並邀請海委會主委管碧玲見證。

台船表示，該兩艘新船的統包建造採購案主要為提升海洋研究能量與國家海域資完整性等任務，於2024年3月15日決標，由該公司以總造價6.66億元取得。

其中，100噸級海洋基礎資料調查船主要執行淺海生態調查任務，進行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作，並能支援近岸地形測繪及小型科儀施放維護工作；船長35公尺，船寬7.5公尺，船深3.7公尺。

300噸級海洋基礎調查船主要執行淺海與離島探測調查任務，能支援大型研究船進行短期調查任務及小型科儀施放維護工作；船長40公尺，船寬9公尺，船深3.7公尺。

台船並指出，依據合約期程，新船預計於2027年11月26日交船，該公司未來隨著工程進度推進，將可認列營收和獲利。