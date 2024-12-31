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土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

燁聯開跌盤 吸引買氣

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼市低檔徘徊。上游廠燁聯（9957）昨（31）日開出1月盤價，304不銹鋼每公噸降2,000元，跌幅高於唐榮，期待低價誘單；燁興不銹鋼盤線平盤，碳鋼盤元採個別議價，整體市況冷颼颼。

法人指出，全球產業以及重大經濟決策，當前幾乎目標一致，都在等1月20日美國新總統川普上台，市場對美國新政府的見解雖顯分歧，但多數傾向依川普簽署的新政再做適當對應，是符合最大利益的做法。

國內不銹上游大廠燁聯昨開出2025年1月內銷產盤價，所有產品皆在前月基礎上下調，其中304不銹鋼每公噸跌2,000元，316L附價跌1,000，430跌500元。

燁聯表示，目前鋼廠原料成本仍居高不下，但考量市場及客戶競爭力等因素，因此調降今年1月價格，降幅每公噸500元到2,000元不等。

上市鋼廠主管說，唐榮日前開盤304不銹鋼每公噸跌1000元，燁聯降幅擴大到2000元，低價誘單能否奏效值得觀察。燁聯長期來產銷節奏承壓，導致虧損情況難解，成為最頭痛問題。

另一方面，盤元線材廠燁興昨天開出2025年1月盤價，碳鋼盤元以去年12月基礎下與客戶個別議價；不銹鋼盤元200、300與400系列維持平盤。

不銹鋼 燁聯

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