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王品、瓦城搶年節商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

尾牙、年菜大單來了，餐飲業農曆年前迎旺季。餐飲業瞄準年底聚餐、尾牙及春節商機，全力衝刺，加上年菜大單，農曆年前營運動能有望推升至高峰，包括王品（2727）、瓦城、全家餐飲都全力迎接年節訂單潮。

此外，看好旺季效應，餐飲業去年第4季密集展店布局，上述指標業者均積極開出新店面，不僅搶攻年節消費熱潮，亦為2025年首季營運注入活水，營收有望再衝高。

餐飲業去年12月展店積極，包括王品旗下精品麻辣鍋「青花驕」台北南港車站店於12月5日熱鬧開幕，「聚日式鍋物」也在去年12月15日開出基隆首店，搶攻年末吃鍋潮。

瓦城也趕在去年年底前在環球購物中心A8開設樂子桃園首店。全家餐飲的「大戶屋」去年12月則於屏東、嘉義和台北信義區再開三家店，展店效益可期。

王品瞄準年菜市場，今年冷、熱開攻，「王品嚴選」的冷凍年菜已開賣，以最受歡迎的中菜套組為主，今年加入人氣和牛鍋物，同時滿足圍爐需求，延續去年熱銷的氣勢，今年套組菜色選擇更豐富，看好銷售業績有望較去年成長三成。

瓦城表示，為迎接尾牙及春酒旺季，推出涵蓋五大品牌的尾牙春酒專案，其中「瓦城」與「時時香」表現尤為突出，整體接單表現可望優於去年。

王品 瓦城 餐飲業

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