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上銀營運 迎來新動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀董事長卓文恒。記者宋健生／攝影
上銀董事長卓文恒。記者宋健生／攝影

工具機大廠上銀科技（2049）營運將迎來新動能，在美中降息的帶動下，根據公司內部預期，下個季度起營運將迎接新單動能，包括半導體設備的訂單、機器人訂單，營運也將隨著AI、半導體產業擴產周期繼續向上。

另一方面，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，目前已進入最後驗證與測試階段，認證後會在客戶端先進行一條線試用，預計今年將進入小批量生產。

這款新開發的AI物流機器人，具有上下料功能，搭配視覺及AI判讀系統，而上銀主要供應機械手臂。法人估，上銀工業機器人產品今明兩年都將跳增約四成，營收占比也將跳高到兩位數。

特別的是，上銀昨（31）日宣布，通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）審核，官網並公告確認上銀減碳目標路徑與「巴黎協定」一致，承諾成為2050年前達成SBTi Net Zero的企業。

上銀表示，通過SBTi目標審核只是起點，上銀將持續與價值鏈夥伴合作，降低營運過程對環境造成的負面影響，達成SBTi減碳目標，朝向2050年淨零排放邁進。

上銀於2023年7月提出SBTi承諾，減碳目標通過審核後，將同步擬定「提高能源效率」、「創新低碳產品」、「循環經濟減廢」、「導入再生能源」四大核心策略，全面展開減碳行動。

目前，上銀已成立節能減碳小組，積極調整與規劃電力使用結構，透過製程機台參數調整與待機節能、壓縮氣體減量、冷卻水塔散熱改善等方案，逐步提升能資源使用效率，2024年透過節能方案減量3,893公噸CO2。

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