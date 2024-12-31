麗臺法說會／衝刺AI 繪圖卡與智慧醫療 2025年力拚轉虧為盈

二線顯示卡廠麗臺（2465）31日舉行法說會，董事長盧崑山表示，2024年營收將優於2023年，至於2025年保守中偏樂觀，預期也將優於2024年，並以人工智慧（AI）解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為2025年業績成長主要動能，其中，智慧醫療2025年業績將倍數成長，2025年全年力拚轉虧為盈。

麗臺目前產品組合，包括AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等，其中，繪圖卡占營收比重20%到30%，主要以中國大陸市場為主，盧崑山說，隨著輝達（NVIDIA）將在2025年1月發布新一代RTX 50系列顯示卡，將同步帶動該公司繪圖卡業務持續成長。

至於AI解決方案，他說，麗臺透過自行研發的AIDMS系統（AI Development Management System）協助客戶導入AI 應用，已獲得英業達（2356）、晶碩（6491）及魚塭業者青睞，毛利高，但目前營收占比仍低，AI解決方案軟體一套19萬美元，一年之後每一年還要付維持費用，需求很大，但是每一個案子要求不太一樣，2025年將有幾十套專案，日本市場也開始打開，主要是透過日本有代理商進入。

AI工作站方面，他說，原來預估2024年6到7月業績會上來，但目前遞延，希望2025年第1季相關業績可以上來，遞延是因為難度與成本都高，液冷散熱方面的成本較高。許多中小型企業與教育市場，對工作站需求很大，因為許多私密性資料必須放在工作站。

智慧醫療方面，他表示，包括植物奈米貼布已經上市，賣得不錯，2025年通路可以達2,000家，經過一年的努力，已經打開台灣市場。其他包括平甩功戒指，可以提升免疫力；心電圖手錶則是在2024年7月，由雲嘉南扶輪社找上麗臺，來做中風篩檢；另外，也與新北市雙和醫院，導入智慧病房解決方案。輔大醫院採用穿戴式血氧機等，預期2025年來自智慧醫療的業績將倍數成長。