快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

台股2025焦點 定錨台積

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股2024年封關，2025年能否延續強勢備受關注。第一金投顧認為，人工智慧（AI）仍是2025年投資主旋律，市場對台積電（2330）平均目標價已達1,360元，預料台積電將進一步帶領台股上攻，指數年底上看26,500點。

第一金證券攜手第一金投顧昨（31）日舉辦台股展望說明會，第一金投顧資深協理留政鈺表示，台灣2024年經濟成長率約4.3%、2025年可能略下滑至3.3%，預估2025年台股獲利4.37兆元，年增8.66%。

縱使經濟強度不如2024年，但他強調，對2025年台股仍不悲觀，因超額儲蓄超過4兆元，將支撐資金動能；預期台股2025年呈現箱型區間走勢，指數介於20,500~26,500點間，上下半年低點各落在5月中、10月底，全年高點將發生在於年底，且根據歷史經驗，可能一路走旺至隔年2月。

「台股2025年焦點定錨在台積電。」留政鈺說，台積電2024年第3季每股稅後純益（EPS）創下單季12.55元新高，市場預估2024、2025年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前股價本益比（PE）僅18.6倍來看，市場對其目標價訂在1,360元，將帶領台股繼續上攻。

台積電 台股獲利

延伸閱讀

台股封關 年度漲幅逾28%、名列全球主要股市第二強

台股今年上漲5,104點 力旺封關日擠下信驊登上股王寶座

200元就可定期定額買台股？他看券商投資門檻太故意：手續費暴增

當沖降稅案三讀通過 證券商公會理事長陳俊宏：有助台股穩定發展

相關新聞

年漲5104點 台股封關指數創新高

台股昨天封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌一五五點、收二萬三○三五點，仍以年度歷史最高封關指數作收，全年寫下指數大漲五...

台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

台股昨（31）日封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌155點、收23,035點，仍以年度歷史最高封關指數作收，並寫下全年...

當沖降稅延長 壓線過關…可無縫接軌

立法院昨（31）日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。財政部表示，由於這是銜接措施，只要相關條文...

台股2024年六大天王出列 台積電統包三大寶座

2024年台股昨（31）日封關，上市櫃六大天王出列，台積電最亮眼，奪下市值、零股、當沖等三大天王寶座；飆股王為世紀，全年...

主流族群市值大躍進 半導體三雄+13兆…營運衝

半導體三雄台積電、聯發科、日月光投控2024年股價同步勁揚，以台積電全年大漲逾81%最亮眼，聯發科、日月光也各漲超過39...

主流族群市值大躍進 代工五強+1.5兆…迎出貨潮

電子代工五強鴻海、廣達、和碩、緯創、緯穎2024年股價走勢出色，以龍頭鴻海全年大漲逾70%最亮眼；廣達、緯穎也分別大漲超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。