記憶體類股 2025年首季營運有壓

記憶體市況持續疲弱，研調機構TrendForce昨（31）日出具最新報告指出，原廠庫存續升，加上淡季需求疲軟，推估今年第1季NAND Flash價格跌幅恐擴大至10%以上，對相關業者群聯（8299）、威剛、十銓、宇瞻、創見等後市營運將形成壓力，陷入更艱鉅的挑戰。

TrendForce指出，2025年第1季NAND Flash供應商面臨庫存持續上升、訂單需求惡化等挑戰，平均合約價恐季減10%至15%。其中，wafer跌幅將收斂，模組產品部分，由於enterprise SSD訂單穩定，預期可緩衝合約價跌勢；Client SSD及UFS則因消費性終端產品需求疲軟，買家採購意願保守，價格將繼續下探。

綜觀來說，TrendForce認為，模組廠面對2025年上半年需求情況未明、價格一直下跌的情況，第1季僅對特定規格的NAND Flash wafer有少量需求，模組廠採購意願低、原廠間競爭加劇下，估今年首季wafer合約價將季減13%至18%，且不排除跌幅恐擴大。