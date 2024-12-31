中小題材股 續航可期

台股昨（31）日因外資壓盤，回測季線支撐，但內資主導的中小型題材股仍良性輪動，亞航（2630）、眾達-KY、漢唐等法人買盤加持的指標股強勢收高，預料節後漲勢仍有續航機會，建議趁盤中震盪壓回時進場布局。

隨年底前獲利了結氣氛濃厚，美股「耶誕行情」落空，四大指數全面走跌，外資昨日擴大調節台股至184億元，前十大權值股綠油油，集中市場失守5、10、20日線，險守23,000點，但內資控盤的櫃買市場逆勢上揚0.6%，低檔相對有撐。

盤面上漲家數約占四成，以法人近五日買超逾800張、市值低於1,000億元的中小型題材股來看，亞航、新漢、鈞興-KY、亞光、眾達-KY、漢唐、高鋒、環宇-KY、所羅門、聯鈞等漲幅2.1%至9.9%不等，主要仍偏重無人機、機器人、矽光子等主流族群。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國消費性電子展（CES）進行主題演講，有望釋出最新AI戰略布局，預期聚焦車用技術及機器人主題，相關概念股再獲資金青睞。

新漢搶攻邊緣AI、機器人商機，股價攻頂收64.3元，創波段高點，帶動鈞興-KY、亞光、所羅門等同步強勢。

此外，黃仁勳先前點名看好無人機是「有望大規模生產的機器人」之一，加上川普效應，無人機概念股連二日成為多方焦點，其中，底部型態完整且低價的亞航，早盤即亮燈鎖死收39.35元，外資已連八日進場吃貨。

隨台積電法說倒數計時，矽光子概念股持續有指標股輪流表態，眾達-KY近日外資及投信站在買方，股價震盪盤堅，昨日漲5.2%收149.5元，隨時有機會突破整理區間。

聯鈞雖因投信大買後調節持股，仍維持高檔強勢整理，昨日漲2.1%收287元。