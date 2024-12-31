攸泰科技低軌衛星業務明年續強 股價漲停

大眾控（3701）旗下攸泰科技（6928）強攻低軌衛星及無人機商機，預計衛星相關業務2025年仍將維持高成長態勢，且在海事應用復甦下，明年整體營運有望重回成長軌道，帶動近期股價強勢表態，繼30日大漲逾6%後，31日股價以漲停作收，終場收在71.7元，上漲6.5元。

攸泰科技指出，雖然台灣在衛星產業起步較晚，相比衛星產業發展成熟國家如美國、中國等，整體發展上相對較為薄弱，加上產業鏈尚不完整，臺灣在某些衛星技術和產品研發上仍依賴進口，未能形成完整的產業生態系統，包括衛星的設計、製造、發射和後續運營等。

然而，臺灣在全球半導體和資訊通信技術（ICT）領域的卓越表現，使其成為世界領導者，約50%至62%的電子產品得益於臺灣獨特的研發科技、領先技術及優越的製造能力，這一優勢不僅體現在消費電子產品上，更擴展至航空航太、衛星通信等高科技產業。

自2020年攸泰科技正式以設計製造服務及系統整合商的身份切入衛星地面裝置領域以來，經過四年的不懈努力，成功結合臺灣企業在客製化設計和高精度生產製造方面的獨特優勢，並依託臺灣成熟的無線技術供應鏈，穩健地進入了衛星接收設備市場。在此期間，攸泰科技積極與歐美大型客戶及亞洲衛星營運協會等建立長期且富有成效的國際合作夥伴關係，以鞏固其於全球市場的地位。

攸泰科技創立以來致力於提供強固型移動解決方案，在農業、物流、海事、交通及政府等多元化重點產業中穩健發展，特別是海事領域，攸泰科技的業務貢獻佔據了公司營收的最大比例，而對衛星通信功能的需求則顯得尤為重要。

攸泰科技針對低軌衛星（LEO）、中軌道衛星（MEO）、陸地同步軌道衛星（GEO）三個不同的衛星市場，皆採取「少量多樣」的客製化產品策略，並以出口為主，同步發展在地市場。臺灣衛星產業發展雖然在技術上相較美國先進業者仍有進步空間，但優勢在於可排除紅色供應鏈、有效協助客戶控管成本。攸泰科技看準切入需求缺口，輔以敏捷的產品開發速度、服務至上導向，締造出無法被其他電子大廠複製的獨特經營模式。

目前針對地面通訊及國防通訊的市場需求，攸泰科技提供的相關衛星通訊解決方案，是透過移動式閘道器 (Mobile Gateway)，將衛星網路，地面手機(4G LTE/5G) 網路，以及無線網路 (WiFi) 整合，搭配VoIP 手持裝置，讓用戶可在任何地方撥打和接聽語音電話、發送和接收短信以及使用互聯網；就算沒有手機或是無線網路 (WiFi)，也可直接透過衛星網路傳輸語音數據，提供更高涵蓋率且具經濟效益的通訊服務，並同時兼顧網路安全性。

而在海事領域方面，攸泰科技的GMDSS產品 (Global Maritime Distress and Safety System)，可提供遇險船舶重要通信服務，包括發送和接收遇險警報、以及協調救援醫療等行動服務。同時預計於美國市場提供衛星直連訂閱服務、地面設施託管服務；並與各國商業夥伴採取合作聯盟方式，加速擴張全球市場版圖。