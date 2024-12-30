仙人指路？台積電鉅額交易驚見1104.41元天價

台積電（2330）近日股價雖然在1,100元整數關卡前躊躇不前，但30日卻出現一筆成交價1,104.41元、50張的鉅額交易，為法人圈普遍樂觀期待明年1月16日法說的氛圍中，添增一股「仙人指路」意味。

台積電30日股價收平盤價1,090元，自12月20日回測季線後反彈以來，已連續六個交易日維持在所有均線以上，在前十大權值股中，與聯發科、台達電、中信金等扮演撐盤要角，外資雖進入耶誕休假狀態，仍連六日買超、累計買超4.1萬張。

觀察台積電掛牌後歷史新天價落在10月18日盤中的1,100元，當時背景是前一次法說二度上修財測，帶動外資當日大舉狂砸374.9億元敲進3.4萬張，但後來至今最高都僅止於1,095元，多方未能越雷池一步。

臺灣證券交易所統計，30日整體市場共有11筆鉅額交易，其中，台積電就占八筆，共2,981張或32.5億元，值得注意的是，有一筆成交價達1,104.41元，高於當日普通交易收盤價，究竟是買方看好後市積極追價，或另有其他原因令人玩味。

根據上次法說釋出財測，台積電預估第4季以美元計價營收季增率介於11.1%至14.5%，法人圈普遍看好可望達成財測上緣，下月16日法說將釋出超標的亮麗財報，並將明年資本支出調高至360至380億美元水準。