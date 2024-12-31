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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

神達數位 力拚高成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）旗下「小金雞」神達數位預計明年初登錄興櫃，壯大集團版圖，展望後市，神數預計明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯三大業務皆成長下，2025年業績將有兩位數增長，營收改寫新猷。

神數預計明年首季登錄興櫃，近日神達拍板分散股權方案，擬以每股30元，釋股2.8萬張股票，釋股後，神達持股比率降為64.33%，預計2026年轉上市。

神數是神達旗下發展車電與嵌入式系統業者，早年是神達行動通訊部門，儘管今年全球車市面臨逆風，但神數仍交出成長成績；神達截至今年前三季營收比重中，神數占比達12.8%、專攻伺服器的神雲科技則為82.6%，至於神達電腦則為4.6%。

神達數位總經理張樂羣先前表示，業務團隊對今年推出的產品非常有信心，看好美、日市場動能，預計明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯三大業務都會成長，業績將有兩位數增長。

張樂羣表示，雖然整體車市沒那麼好，但業務團隊對今年推出的產品非常有信心，明年成長可期。神數旗下行車記錄器品牌Mio早期在台灣推單鏡頭產品，現在已升級到兩個鏡頭，加上推出電子後視鏡型行車記錄器，有助於提升單價。

神達 興櫃 車市

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