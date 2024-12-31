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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

日月光攜和碩 組AI聯盟

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）擴大跨業合作，昨（30）日宣布攜手倍利科技與和碩，共同簽署「封裝基板AI檢測系統」合作備忘錄，並成立AI應用聯盟（AI Application Appliance, AAA），為供應鏈數位轉型與生產效率提升注入強大動能，開創智慧製造新里程碑。

日月光在AI半導體供應鏈中扮演關鍵角色，不僅提供先進封測技術支持AI實現創新，同時也全面應用AI於營運活動中。

和碩為AI伺服器製造大廠，擁有多年智慧製造經驗，致力於AI和數位孿生智慧軟體發展。

倍利科技則在AI智慧製造影像核心演算法與日月光長期合作，在業界保持領先地位。

此次三強聯手，並攜手國內基板廠商景碩、南亞、欣興、日月光電子、臻鼎、台豐、恆勁與資策會等業者，共同開發基板產業AI視覺辨識檢測系統，為AI應用建立產業標準，開創新的里程碑。

AI 封測 日月光

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