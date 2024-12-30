聯電發行3.29萬張限制員工權利新股 為吸引及留任人才
晶圓代工廠聯電（2303）發行3萬2,956張限制員工權利新股，董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石各分得1,280張，依30日收盤價43.1元計，市值約新台幣5,516萬元。
為吸引及留任關鍵優秀人才，激勵員工全力以赴達成營運目標，創造公司及股東更高利益，並確保員工利益與股東利益相結合。聯電今年股東會決議通過發行6.6萬張限制員工權利新股。
聯電這次發行3萬2,956張限制員工權利新股，其中，洪嘉聰、簡山傑及王石各分得1,280張，執行副總經理徐明志分得650張，其餘資深副總經理及副總經理各分得450、420、400、300及280張不等。
依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿2年既得比例為33%，屆滿3年可得33%，屆滿4年可得34%。
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