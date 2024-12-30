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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

亞旭前進CES展 秀5G技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

華碩（2357）旗下亞旭電腦昨（30）日表示，將前進美國消費性電子展（CES 2025），強打5G專網解決方案。亞旭電腦董事長林成貴指出，除秀出5G的領先的技術，未來更將持續發揮5G專網優勢，推動企業數位轉型及創新應用落地。

CES大展2025年1月7日至10日舉行，亞電腦旭表示，此次以5G專網為核心亮點，現場動態展示穩定高效5G小基站（Small Cell）、多樣化5G CPE、自主研發5G專網管理平台（AMP），以及企業級強固型手機（Mobile Computer）和5G Camera。此外，推出Wi-Fi 7高速連網應用解決方案、XGSPON等。

亞旭電腦表示， 5G企業專網端對端應用解決方案具備擁有低成本，有效降低企業建置門檻；簡易部署與直觀的網路管理平台，提升便利性與管理效率；加上高速傳輸下的卓越效能與高資安特性，助力企業輕鬆打造5G專網。此外，亞旭電腦推出新一代5G/LTE強固型手機RC40 和5G Camera，展現5G專網的多元應用。RC40搭載高通QCM4490處理器及Honeywell高階掃描模組，可長距離掃描條碼，並結合StayLinked SmartTE倉儲管理應用軟體，透過5G專網解決連線中斷問題，提升作業效率。

亞旭電腦表示，5G Camera則支援近端與遠端的同步監控及錄影，結合Vision X軟體提供多角度即時紀錄功能，並具備完善的資料保密機制，全面滿足企業營運與數據安全需求。

林成貴表示，打造符合市場需求的解決方案，展示在5G技術應用上的領先實力，未來持續投入資源，推動企業數位轉型與創新應用落地，充分發揮5G專網的優勢，協助各行各業加速數位轉型。

5G 軟體

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