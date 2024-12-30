momo打造線上年貨大街

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）台北年貨大街舉辦為期近一個月的「momo x 2025台北年貨大街」活動，整合momo 2025線上年貨大街與台北年貨大街，momo購物表示，投入超過3,500萬元的資源，包括迪化街商圈提供的贈品與直播支援，並展現數位行銷實力，推出專屬活動頁面、App推播及社群貼文。

momo今年成立20年，推動以RMN技術、直播和mo店+三大策略，台北年貨大街邁入第30個年頭，雙方強強聯手成為全台最具代表性的年節市集。活動亮點以台北迪化街商圈的傳統老店，momo連續17天推出不間斷直播節目，將年節的濃厚氛圍延伸至線上，使消費者以全新方式參與跨界盛宴。

「momo 2025線上年貨大街」自1月1日起至1月27日，迪化街商圈與北市商圈逾100間商家參與，涵蓋傳統年節食品、宗教用品、金飾、清潔用品及娛樂商品等品類。

momo投入大量資源，與迪化街老字號商家密切合作，成功把商圈傳統老店年貨商品數位化。例如專營南北乾貨的立昌食品行、提供多樣化中藥材的聯通漢芳首度進駐mo店+，使消費者能透過momo平台，輕鬆購買高品質的年貨商品；將在迪化街永樂廣場現場直播和momo攝影棚拍攝，帶動購物熱潮。

年終尾牙與農曆年節接踵而至，企業及家庭的採購需求升溫，網路家庭旗下PChome 24h購物統計，今年11月迄今，尾牙禮品大宗採購詢問度較去年同期增長20%，預估1月上旬將達到採購高峰，包含年菜、春節禮盒、烏魚子等春節熱門關鍵字的搜尋量12月起明顯飆升。