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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

LINE Pay擴大促銷優惠

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全台最大行動支付品牌LINE Pay（7722）昨（30）日宣布擴大明年與商家合作促銷，針對全台47個商圈、用戶日常消費的餐飲店家祭出優惠；並提供全台七大主體消費場域的折價券。隨著LINE Pay在台灣擴大滲透率，加上跨境支付積極擴展，持續帶動明年業績表現。

LINE Pay主要收入包括行銷服務、支付手續費、點數銷售，昨日宣布明年第1季將擴大今年「天天領券」九折優惠券的促銷活動，在全台擴增至47個商圈，近2,200家合作商店適用。原先的「周周領券」持續提供全台七大主題的消費場域推出LINE Pay折價券。

進入年底聚餐、消費和旅遊旺季，LINE Pay原本有為中小型店家打造「LINE Pay好行銷」解決方案，12月推出「LINE Pay購好券」新服務，讓合作商店能透過LINE Pay平台一站式輕鬆發行商品票券，助力商店拓展客源、創造商機，帶動用戶「先買券、後使用」的消費循環。

LINE Pay公布11月自結營收達5.9億元，較去年同期成長31.58%，創下歷年單月新高；今年前11月營收56.8億元，年增30.85%，展現穩健成長動能。

LINE LINE Pay 消費

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