台灣大充電站進駐好市多

台灣大哥大（3045）昨（30）日與Costco好市多共同宣布，台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，為電動車主帶來更便利的充電體驗。台灣大MyCharge電動車建置累計超過60站，逾400座充電樁進駐好市多，進一步擴大服務版圖，服務台灣大千萬用戶與好市多超過400萬會員，擴大共享移動生態圈。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，全球淨零轉型步伐加速，新能源車成為企業邁向永續的重要策略之一。

根據國際能源署（IEA）統計，交通碳排放占全球總排放量約24%，其中約75%來自於道路交通工具，推動新能源車普及與充電基礎建設，對於減少碳排放至關重要。

台灣大表示，今年5月加入EV100國際倡議，持續拓展MyCharge服務，加速交通運輸的低碳轉型。目前台灣大MyCharge充電站場遍及辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場，累計全台超過60站，建置逾400座充電樁；並與台灣大領投的智慧停車新創平台USPACE深度整合，車主可透過USPACE App一鍵預約充電車位，「停車＋充電＋支付」ONE App。

台灣大統計，MyCharge於2024年累計充電量超過23萬kWh，相當於電動汽車行駛約115萬公里，取代燃油車產生的碳排放近130噸。

台灣大與好市多合作的「好市多MyCharge充電站」採用TYPE 2與J1772雙規格11kW充電樁，支援市場上特斯拉、納智捷、BMW、Mercedes-Benz、Volvo等電動車型，包括KIA、AUDI、Porsche、HYUNDAI、MG等， 2025年1月1日起啟用。